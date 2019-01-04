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Beşiktaş'ın Sadık teklifi; Larin+500 bin Euro

Sadık için 2 milyon euro isteyen Malatya'ya Beşiktaş'ın teklifi Larin+500 bin euro oldu. Şimdi top Erol Bulut'ta.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ın Sadık teklifi; Larin+500 bin Euro
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04 Ocak 2019 10:35
Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin istediği Malatyaspor'un stoperi Sadık için iki kulübün önerileri netleşti.

Fenerbahçe'nin 1 milyon euro nakit para teklif ettiği Sadık'a, Beşiktaş, Larin artı 500 bin euro önerdi. Beşiktaş'la sezona ilk 11'de başlamasına rağmen daha sonra gözden düşen Larin, Şenol Güneş tarafından Antalya kampına götürülse de satışı için girişimler sürüyor.

Malatyaspor, Beşiktaş'ın bu teklifi ne mesafeli yaklaşıyor. Golcüleri Khalid Boutaib'i, Mısır'a satan Malatya'da golcü arayışı var. Teknik Direktör Erol Bulut, bu boşluğu Larin'le doldurabileceğini bildirirse, yönetim Beşiktaş'ın teklifi ne "Evet" diyecek. Aksi halde olmayacak

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