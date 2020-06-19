Beşiktaş'ın rotası Güney Amerika

Düşük maliyetli ancak yüksek verim alınabilecek oyuncular üstünde duran Beşiktaş, Güney Amerika pazarına girmeye hazırlanıyor.



Bu doğrultuda menajer Abdullah Cila'dan da destek alması beklenen Kara Kartal, özellikle Paraguay, Kolombiya, Peru, Bolivya, Uruguay ve Venezuela gibi ülkelerdeki oyuncuları yakın mercek altına alacak.



Burada beğenilen ve ekonomik olarak uygun olan isimler, daha sonra teknik ekibe sunulacak.



