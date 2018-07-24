Beşiktaş'ın Real Betis'e Adriano yanıtı!

Beşiktaş Yönetimi'nin Adriano için Real Betis'e olumsuz cevap verdiği öğrenildi.
Yıldız futbolcuyu isteyen İspanyol kulübünün bu teklifini Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşen Başkan Fikret Orman'ın Adriano'yu takımda tutmaya karar verdiği belirlendi.
Bu karar sol bekte Caner Erkin ve Adriano dışında alternatifin olmamasından kaynaklandı.
İki sezon önce Barcelona'dan Beşiktaş'a gelen Adriano, adeta Kartal'ın vazgeçilmezi haline geldi. Brezilyalı futbolcu 82 maçın 70'inde ilk on birde sahaya çıkarken 4 gol, 7 de asist yaptı.
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Yıldız futbolcuyu isteyen İspanyol kulübünün bu teklifini Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşen Başkan Fikret Orman'ın Adriano'yu takımda tutmaya karar verdiği belirlendi.
Bu karar sol bekte Caner Erkin ve Adriano dışında alternatifin olmamasından kaynaklandı.
İki sezon önce Barcelona'dan Beşiktaş'a gelen Adriano, adeta Kartal'ın vazgeçilmezi haline geldi. Brezilyalı futbolcu 82 maçın 70'inde ilk on birde sahaya çıkarken 4 gol, 7 de asist yaptı.
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