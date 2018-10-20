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Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg'u, 18'lik golcü yıktı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg, Molde deplasmanında 2-1 öne geçti ancak 18'lik Erling Haaland'ın golüyle 2 puan bıraktı.

Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg'u, 18'lik golcü yıktı!
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20 Ekim 2018 18:23
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg, Molde ile karşı karşıya geldi. Molde'nin sahası Aker Stadion'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Molde, 18. dakikada Aursnes'in golüyle öne geçti. Sarpsborg, 26. dakikada Horn ve 29. dakikada Mortensen'in golleriyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti.

Molde, 76. dakikada 18 yaşındaki golcüsü Erling Haaland ile eşitlik golünü buldu ve puanlar paylaşıldı.

Bu sonucun ardından Molde puanını 47'ye, Sarpsborg ise 33'e yükseltti. Sarpsborg, hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Malmö'yü ağırlayacak. 29 Kasım'da Beşiktaş'ı konuk edecek.

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