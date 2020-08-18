Beşiktaş'ın rakibi PAOK, Stoch'un sözleşmesini feshediyor

Yunan ekibi PAOK, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Miroslav Stoch ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın rakibi PAOK, Stoch'un sözleşmesini feshediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2020 20:17
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, tanıdık bir isimle yollarını ayırıyor.

Yunan ekibinin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Miroslav Stoch'un sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı kaydedildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre PAOK, Slovak futbolcunun sözleşmesinden kurtulmak için 2022'ye kadar geçerli kontratını karşılıklı anlaşmayla feshedecek.

Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsizliğini sürdürdüğü belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için