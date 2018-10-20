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Beşiktaş'ın rakibi Malmö, kazanmayı hatırladı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö, İsveç Ligi'nde Hammarby'i 2-1 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın rakibi Malmö, kazanmayı hatırladı
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20 Ekim 2018 15:58
İsveç Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Malmö, sahasında Hammarby'i ağırladı. Malmö, zirve mücadelesi veren Hammarby'i 2-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı.

Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Marcus Antonsson ve 57. dakikada Marcus Rosenberg kaydetti. Hammarby'nin tek golünü 31. dakikada Hamad attı.

Malmö, bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanırken puanını 48 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Hammarby ise 50 puan ile 2. sırada kaldı.

İsveç ekibi, 25 Ekim tarihinde Avrupa Ligi grubunda Sarsborg ile oynayacak.

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