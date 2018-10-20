İsveç Ligi'nde'ın rakibi, sahasında'i ağırladı. Malmö, zirve mücadelesi veren Hammarby'imağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı.Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Marcus Antonsson ve 57. dakikada Marcus Rosenberg kaydetti. Hammarby'nin tek golünü 31. dakikada Hamad attı.Malmö, bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanırken puanını 48 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Hammarby ise 50 puan ile 2. sırada kaldı.İsveç ekibi, 25 Ekim tarihinde Avrupa Ligi grubunda Sarsborg ile oynayacak.