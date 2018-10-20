İsveç Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Malmö, sahasında Hammarby'i ağırladı. Malmö, zirve mücadelesi veren Hammarby'i 2-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı.
Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Marcus Antonsson ve 57. dakikada Marcus Rosenberg kaydetti. Hammarby'nin tek golünü 31. dakikada Hamad attı.
Malmö, bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanırken puanını 48 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Hammarby ise 50 puan ile 2. sırada kaldı.
İsveç ekibi, 25 Ekim tarihinde Avrupa Ligi grubunda Sarsborg ile oynayacak.
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Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Marcus Antonsson ve 57. dakikada Marcus Rosenberg kaydetti. Hammarby'nin tek golünü 31. dakikada Hamad attı.
Malmö, bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanırken puanını 48 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Hammarby ise 50 puan ile 2. sırada kaldı.
İsveç ekibi, 25 Ekim tarihinde Avrupa Ligi grubunda Sarsborg ile oynayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın