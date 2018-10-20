Beşiktaş'ın rakibi Genk, ligde zirveyi bırakmıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Genk, Belçika Ligi'nde AS Eupen'i konuk etti.
Mücadelenin 18. dakikasında Leandro Trossard ile öne geçen Genk, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye tekrar Trossard çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Eupen 81. dakikada Keita ile farkı 1'e indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Genk, AS Eupen'i 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Genk puanını 29'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Eupen ise 7. mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı.
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Mücadelenin 18. dakikasında Leandro Trossard ile öne geçen Genk, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye tekrar Trossard çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Eupen 81. dakikada Keita ile farkı 1'e indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Genk, AS Eupen'i 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Genk puanını 29'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Eupen ise 7. mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı.
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