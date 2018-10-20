Beşiktaş'ın rakibi Genk, ligde zirveyi bırakmıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Genk, Belçika Ligi'nde AS Eupen'i konuk etti.Mücadelenin 18. dakikasında Leandro Trossard ile öne geçen Genk, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye tekrar Trossard çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Eupen 81. dakikada Keita ile farkı 1'e indirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Genk, AS Eupen'i 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Genk puanını 29'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Eupen ise 7. mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı.