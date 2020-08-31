Beşiktaş'ın Porto planı! Ya Aboubakar ya da Ze Luis

Burak Yılmaz'ın Lille'in transferinden sonra uzun süredir golcü arayışında olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sesleri...



Milliyet'in haberine göre, "Bonservisimi alır, gelirim" diyerek daha önce Beşiktaş'a haber gönderen Kamerunlu golcü, menajerinden haber bekliyor.



BEŞİKTAŞ'LA EL SIKIŞTI



Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan golcü futbolcu, Porto ile Beşiktaş arasındaki ufak pürüzlerin aşılması halinde, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.



ZE LUİS İÇN YENİ GELİŞME



Bu arada Portekiz basınından A Bola, Porto'nun Ze Luis'i takımdan gönderme kararı aldığını duyurdu. 28 yaşındaki golcü ile Beşiktaş, Celta Vigo ve Qatar SC'nin ilgilendiği belirtildi.



Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar ve Ze Luis transferlerinde sonuca ulaşıp ulaşmayacağı merakla beklenmeye başlandı.



