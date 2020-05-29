Beşiktaş'ın, Petros Mantalos transferi zora girdi!

Beşiktaş, Yunan orta saha Petros Mantalos'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ın, Petros Mantalos transferi zora girdi!
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29 Mayıs 2020 08:44
Beşiktaş, martta İstanbul'a getirdiği Petros Mantalos'ta maliyet engeline takıldı. 28 yaşındaki orta sahayı uzun süredir izleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü AEK ile bir kez daha masaya oturdu.

Ancak Yunan kulübünün sportif direktörü Ilija Ivic'le yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. AEK'nın Mantalos için biçtiği son değer 3 milyon Euro'nun da üstünde oldu.

Takım maliyetini %40 aşağıya çekmek isteyen yönetim, Mantalos'un maliyeti transfer bütçesini tek başına eriteceği için geri adım atmak zorunda kaldı.

İstanbul'daki görüşmede G.Saray derbisini de izleyen Mantalos, kariyerini ileriye taşımak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyordu. Futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklar da olumlu seyrediyordu. Ancak AEK'nın tavrı sonrası transferin gerçekleşmesi imkansız bir hal aldı.

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