Beşiktaş'ın Pedro teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı golcü Pedro'yu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Kartal, yıldız golcüye 2 milyon Euro teklif etti.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın Pedro teklifi ortaya çıktı!
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31 Aralık 2019 11:01
Beşiktaş devre arasında kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmekte kararlı. Siyah-Beyazlılar, İtalyan temsilcisi Fiorentina'da forma giyen 22 yaşındaki Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor.

İtalya'da transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'ın İtalyan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin oyuncuya 2 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar, birkaç gün içinde transferi sonlandırmak istiyor. 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Brezilyalı golcü Pedro bu sezon İtalyan ekibiyle 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Fiorentina oyuncunun gelişmesi için kiralama önerisine oldukça sıcak bakıyor.

Pedro Guilherme, bu sezon Fiorentina formasıyla Serie A'da 4 maça çıktı. Sambacı gol veya asist katkısı yapamadı.

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