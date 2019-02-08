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Beşiktaş'ın paylaşımı Kore'de kriz yarattı!..

Beşiktaş sosyal medya hesabında Kagawa'yı tanıtırken İmparatorluk bayrağına yer verdi. 'Yayılmacı bir bayrak' olarak bilinen paylaşıma Koreliler büyük tepki gösterdi.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ın paylaşımı Kore'de kriz yarattı!..
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08 Şubat 2019 11:32
Shinji Kagawa transferinde Beşiktaş'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu.

Kartal, Kagawa'nın, illüstrasyon resmini "Patron Samuray" başlığıyla duyurdu. Bu fotoğrafın arkasında ise ışık saçan Japon bayrağı yer aldı.

Bu bayrağın 2. Dünya Savaşı öncesi Japonya'nın yayılmacı politikasını temsil eden 'Asahi Bayrağı' denen ırkçı bir anlamı olduğu ise gelen tepkilerden sonra fark edildi. Özellikle Japon işgaline uğramış Koreliler bu paylaşıma büyük tepki koydu.

1945'TE DEĞİŞTİ

Beşiktaş bunu fark edip, paylaşımı kaldırsa da Uzakdoğu'daki tepkiler bitmedi. Koreliler ve Japonlar yapılan yanlışlığın, Avrupa'da durumun pek fark edilmemesinden kaynaklandığını belirttiler.

Japonya'nın yayılmacı politikasını temsil eden Asahi Bayrağı, 2. Dünya savaşından sonra ABD'nin baskılarıyla değiştirilmiş ve 16 güneş ışığı kaldırılmıştı.

 

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