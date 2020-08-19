Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a gelip hafta başında da sağlık kontrolünden geçirilmişti. Hiç zaman kaybetmeden takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki Ganalı orta saha, eksiklerini kısa süre içerisinde kapatıp haftaya salı PAOK'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde sahada yer almak istiyor.



Kayserispor'un yeni sezon çalışmalarında yer alması sebebiyle form olarak takımın çok gerisinde bulunmayan yetenekli oyuncuya özel bir idman programı veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncusuyla yakından ilgilendiği bildirildi.



CYLE LARIN'E BÜYÜK ŞANS



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, PAOK karşısında görevlendireceği kadroyu şimdiden belirlediği öğrenildi. 25 Ağustos'taki mücadele için perşembe gününe kadar kadroyu UEFA'ya teslim etmeleri gereken kulübün, yeni forveti yetiştirememesi ihtimalini göz önünde bulunduran Yalçın, kadroyu şimdiden belirledi.



SERGEN YALÇIN'IN MUHTEMEL 11'İ



Sergen hoca, kaleyi genç yetenek Ersin Destanoğlu'na verecek. Stoper hattında Vida ve Mirin'i görevlendirmesi beklenen başarılı isim, sol bekte N'Sakala, sağda ise Douglas'ı hazırlıyor. Ön liberoda Atiba-Dorukhan ve önlerinde de Mensah'ı sahaya sürmeyi düşünen 47 yaşındaki hoca; kanatları N'Koudou ve Lens'in üzerine kurup, gol umudu olarak ise Cyle Larin'i 11'e yerleştirecek. Kanadalı golcü, PAOK maçında kalitesini gösterip yeni sezonda forma yarışında olmayı amaçlıyor.







