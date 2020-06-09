Beşiktaş'ın özel formaları kapış kapış bitti

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde limitli sayıda satışa çıkardığı nostaljik formaları büyük ilgi görerek tükendi.
Siyah-beyazlı kulübün 499 TL'den 1903 adet satışa sunduğu 117. yıl özel formalarının tamamı satıldı ve kulübe de yaklaşık 1 milyon TL gelir sağlanmış oldu.
Formalara gösterilen ilgi Beşiktaş yönetiminin yüzünü güldürdü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Siyah-beyazlı kulübün 499 TL'den 1903 adet satışa sunduğu 117. yıl özel formalarının tamamı satıldı ve kulübe de yaklaşık 1 milyon TL gelir sağlanmış oldu.
Formalara gösterilen ilgi Beşiktaş yönetiminin yüzünü güldürdü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın