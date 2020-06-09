Beşiktaş'ın özel formaları kapış kapış bitti

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde limitli sayıda satışa çıkardığı nostaljik formaları büyük ilgi gördü

Beşiktaş'ın özel formaları kapış kapış bitti
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09 Haziran 2020 09:38
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde limitli sayıda satışa çıkardığı nostaljik formaları büyük ilgi görerek tükendi.

Siyah-beyazlı kulübün 499 TL'den 1903 adet satışa sunduğu 117. yıl özel formalarının tamamı satıldı ve kulübe de yaklaşık 1 milyon TL gelir sağlanmış oldu.

Formalara gösterilen ilgi Beşiktaş yönetiminin yüzünü güldürdü.



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