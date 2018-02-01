Beşiktaş'ın oyuncusu Dünya Kupası'na gidiyor



Beşiktaş Esports oyuncusu Burhan "BNY" Yerli, geçtiğimiz haftasonu göstermiş olduğu 39-1'lik performansı ile Fifa 18 Dünya sıralamsında 25. oldu ve Dünya Kupası elemelerine gitmeye hak kazandı.



Dünyanın en iyi oyuncularının katılacağı ve Amsterdam'da yapılacak olan etkinlikte BNY hem kara kartalı hem de ülkemizi temsil edecek.





SporxEspor olacak Burhan "BNY" Yerli ile geçen ay samimi bir röportaj gerçekleştirmiştik. Gelin bu röportajı tekrar hatırlayalım.



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Sporx Espor olarak Beşiktaş Espor'un profesyonel FIFA oyuncusu Burhan "BNY" Yerli ile kendisi ve Barcelona'daki tecrübesi hakkında samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyor, vakit kaybetmeden sizi röportajımızla baş başa bırakıyoruz.





BNY, bize kendinden bahseder misin? Kaç yıldır profesyonel FIFA oyuncususun, Beşiktaş E-Spor ile yolların kesişmeden önce ne yapıyordun? Merhaba ben Burhan Yerli, 1 yıldır Profesyonel FIFA oyuncusuyum ve son 1 haftadır Beşiktaş Spor Kulübü için mücadele ediyorum. Bir ajans vasıtasıyla Beşiktaş Spor Kulübü ile iletişime geçtim. FIFA ve Okulu aynı zamanda yürütüyorum.





Bu yıl Barcelona'da düzenlenen FIFA E-Dünya Kupasında son 16'ya kaldın. Orada olmak, mücadele etmek nasıl bir deneyimdi? Bundan sonraki hedeflerin nedir? Süper bir tecrübeydi Barcelona'daki turnuva. Dünyadaki en iyi FIFA oyuncularına karşı oynadım ve çok güzel zaman geçirdim. Bundan sonraki hedefim daha da büyük başarılara imza atmak ve dünya şampiyonasına katılmak.



Profesyonel bir oyuncu gözünden her yıl belirli mekanik değişiklikleri yaşayan bir oyunda mücadele etmek nasıl bir duygu? FIFA 17'den FIFA 18'e geçiş seni zorladı mı?

Hayır fazla zorlamadı, oyuna çabuk alışabildim çok çalışarak. Tabi ki ilk başlarda oyuna alışmak için çok uzun süre oynamam gerekti.







Süper bir tecrübeydi Barcelona'daki turnuva. Dünyadaki en iyi FIFA oyuncularına karşı oynadım ve çok güzel zaman geçirdim. Bundan sonraki hedefim daha da büyük başarılara imza atmak ve dünya şampiyonasına katılmak.Hayır fazla zorlamadı, oyuna çabuk alışabildim çok çalışarak. Tabi ki ilk başlarda oyuna alışmak için çok uzun süre oynamam gerekti.

Profesyonel bir FIFA oyuncusu olarak maçlarına nasıl hazırlanıyorsun? Hafta Sonu Ligi Maçlarını oynamak için belirli saatler seçiyor musun? İnternet, bağlantı kaynaklı problemleri en aza indirgemek için ne gibi önlemler alıyorsun? Oyunlara başka profesyonel oyuncularla maç yaparak hazırlanıyorum. Hafta sonu liginde oyunları sabah yapmaya çalışıyorum, serverler daha uygun oluyor. Ben LAN Kablosu ile oynuyorum, Wi-Fi ile bağlantı sağlıklı olmuyor maalesef.



Oyunlara başka profesyonel oyuncularla maç yaparak hazırlanıyorum. Hafta sonu liginde oyunları sabah yapmaya çalışıyorum, serverler daha uygun oluyor. Ben LAN Kablosu ile oynuyorum, Wi-Fi ile bağlantı sağlıklı olmuyor maalesef.

FIFA 18'de özellikle normal oyuncu kitlesi için pek çok yenilik getirildi. İkonlar, Kadro Savaşları, Görevler. Sence bunlar oyunu daha eğlenceli kılıyor mu? Evet oyun çok daha zevkli hale geldi ve bütün oyuncular için bir şeyler var artık.



Bazı Pro Oyuncuların Hafta Sonu Liginde birbirleriyle eşleşmemek için forma seçimi yaptıkları, deplasman maçı oynamadıkları iddiası var. Bu iddialar doğru mu? Şubat ayından itibaren uygulanacak forma/stadyum/ev sahipliği güncellemesi ile Top 100'de radikal değişiklikler görebilir miyiz? Evet bu doğru, tabi ki profesyonel hiç bir zaman profesyonel oyuncuya karşı oynamak istemez mesela önemli aylarda. Bence güncelleme çok şey değiştirecek ve TOP 100 için 36 galibiyet yetecek. Artık herkes birbirine karşı oynayabilecek ve daha da zorlu maçlar olacağını umuyorum.



Türkiye'de E-Sporcu olmak nasıl bir duygu? İnsanlar nasıl reaksiyon gösteriyorlar? Ben Almanya'da yaşıyorum fakat Beşiktaş Sayesinde Türk taraftarlarına da ulaşabiliyorum. Taraftarlarımızın desteği Barcelona turnuvasında mükemmeldi. İnşallah böyle devam eder ve hep beraber dünya şampiyonasına gidebiliriz.



FIFA 18'de kullanmaktan en çok keyif aldığın oyuncu kim? Eğer profesyonel olarak oynamasaydın nasıl bir kadro kurmayı isterdin? En iyi oyuncu Cristiano Ronaldo bence. Ronaldo her şeyi becerebiliyor ve her zaman çok işime yarıyor.







FIFA'da Momentum olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum evet, sakin kalıp konsantrasyonu kaybetmeyince yenilmeyecek rakip yok. En önemlisi sakin kalabilmek.



Türkiye'deki diğer Profesyonel FIFA oyuncularıyla diyaloğunuz nasıl? Barcelona'da Türk takımlarında oynamasalar da pek çok Türk kökenli oyuncu vardı. Aranızda kurulan bir diyalog var mı? Evet oyun çok daha zevkli hale geldi ve bütün oyuncular için bir şeyler var artık.Evet bu doğru, tabi ki profesyonel hiç bir zaman profesyonel oyuncuya karşı oynamak istemez mesela önemli aylarda. Bence güncelleme çok şey değiştirecek ve TOP 100 için 36 galibiyet yetecek. Artık herkes birbirine karşı oynayabilecek ve daha da zorlu maçlar olacağını umuyorum.Ben Almanya'da yaşıyorum fakat Beşiktaş Sayesinde Türk taraftarlarına da ulaşabiliyorum. Taraftarlarımızın desteği Barcelona turnuvasında mükemmeldi. İnşallah böyle devam eder ve hep beraber dünya şampiyonasına gidebiliriz.En iyi oyuncu Cristiano Ronaldo bence. Ronaldo her şeyi becerebiliyor ve her zaman çok işime yarıyor.İnanıyorum evet, sakin kalıp konsantrasyonu kaybetmeyince yenilmeyecek rakip yok. En önemlisi sakin kalabilmek.





Oynamaktan keyif aldığın başka oyunlar var mı? Profesyonel bir FIFA oyuncusu olarak özellikle PES gibi diğer futbol oyunları hakkındaki görüşün nedir? Benim için FIFA'dan başka spor oyunu yok, PES 'le hiç alakam yok maalesef hiç sevmediğim bir oyun.



Diyalogumuz mükemmeldi, her zamanki gibi Türkler birbirlerine destek oldu. Birbirimize nerede olursa olsun yardımcı olmaya çalıştık ve destekledik.Benim için FIFA'dan başka spor oyunu yok, PES 'le hiç alakam yok maalesef hiç sevmediğim bir oyun.