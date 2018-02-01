Beşiktaş'ın oyuncusu Dünya Kupası'na gidiyor
Beşiktaş Esports oyuncusu Burhan "BNY" Yerli, Dünya Kupası'na gidiyor.
Beşiktaş Esports oyuncusu Burhan "BNY" Yerli, geçtiğimiz haftasonu göstermiş olduğu 39-1'lik performansı ile Fifa 18 Dünya sıralamsında 25. oldu ve Dünya Kupası elemelerine gitmeye hak kazandı.
Dünyanın en iyi oyuncularının katılacağı ve Amsterdam'da yapılacak olan etkinlikte BNY hem kara kartalı hem de ülkemizi temsil edecek.
SporxEspor olacak Burhan "BNY" Yerli ile geçen ay samimi bir röportaj gerçekleştirmiştik. Gelin bu röportajı tekrar hatırlayalım.
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Sporx Espor olarak Beşiktaş Espor'un profesyonel FIFA oyuncusu Burhan "BNY" Yerli ile kendisi ve Barcelona'daki tecrübesi hakkında samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyor, vakit kaybetmeden sizi röportajımızla baş başa bırakıyoruz.
- BNY, bize kendinden bahseder misin? Kaç yıldır profesyonel FIFA oyuncususun, Beşiktaş E-Spor ile yolların kesişmeden önce ne yapıyordun?
- Bu yıl Barcelona'da düzenlenen FIFA E-Dünya Kupasında son 16'ya kaldın. Orada olmak, mücadele etmek nasıl bir deneyimdi? Bundan sonraki hedeflerin nedir?
- Profesyonel bir oyuncu gözünden her yıl belirli mekanik değişiklikleri yaşayan bir oyunda mücadele etmek nasıl bir duygu? FIFA 17'den FIFA 18'e geçiş seni zorladı mı?
- Profesyonel bir FIFA oyuncusu olarak maçlarına nasıl hazırlanıyorsun? Hafta Sonu Ligi Maçlarını oynamak için belirli saatler seçiyor musun? İnternet, bağlantı kaynaklı problemleri en aza indirgemek için ne gibi önlemler alıyorsun?
- FIFA 18'de özellikle normal oyuncu kitlesi için pek çok yenilik getirildi. İkonlar, Kadro Savaşları, Görevler. Sence bunlar oyunu daha eğlenceli kılıyor mu?
- Bazı Pro Oyuncuların Hafta Sonu Liginde birbirleriyle eşleşmemek için forma seçimi yaptıkları, deplasman maçı oynamadıkları iddiası var. Bu iddialar doğru mu? Şubat ayından itibaren uygulanacak forma/stadyum/ev sahipliği güncellemesi ile Top 100'de radikal değişiklikler görebilir miyiz?
- Türkiye'de E-Sporcu olmak nasıl bir duygu? İnsanlar nasıl reaksiyon gösteriyorlar?
- FIFA 18'de kullanmaktan en çok keyif aldığın oyuncu kim? Eğer profesyonel olarak oynamasaydın nasıl bir kadro kurmayı isterdin?
- FIFA'da Momentum olduğuna inanıyor musun?
- Türkiye'deki diğer Profesyonel FIFA oyuncularıyla diyaloğunuz nasıl? Barcelona'da Türk takımlarında oynamasalar da pek çok Türk kökenli oyuncu vardı. Aranızda kurulan bir diyalog var mı?
Diyalogumuz mükemmeldi, her zamanki gibi Türkler birbirlerine destek oldu. Birbirimize nerede olursa olsun yardımcı olmaya çalıştık ve destekledik.
- Oynamaktan keyif aldığın başka oyunlar var mı? Profesyonel bir FIFA oyuncusu olarak özellikle PES gibi diğer futbol oyunları hakkındaki görüşün nedir?
- FUT'da yükselmek isteyenlere ne gibi tavsiyeler verirsin?
- Türk FIFA Oyuncuları sayfasında seni takip eden destekçilerin için bir mesajın var mı?
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