Beşiktaş'ın Olsen teklifi düşük bulundu

Beşiktaş'ın Bologna'nın Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'in transferi için ilk teklifini yaptığı ancak düşük bulunması nedeniyle yeni bir görüşme daha yapılacağı iddia edildi.



İtalyan basınının sayfalarına taşıdığı haberlere göre 20 yaşındaki Andreas Skov Olsen için Beşiktaş'ın ilk görüşmeyi yaptığı kaydedildi. Oyuncuya geçtiğimiz sezon 6 milyon euro'luk yatırım yapan ancak istediği verimi alamayan Bologna'nın oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği fakat beklediği rakamı alamadığı yazıldı.



Beşiktaş'ın teklifinin yetersiz bulunması üzerine alternatiflerini değerlendiren Bologna'nın siyah beyazlılarla bir görüşme daha yapacağı iddia edilirken Kopenhag ve Rangers kulüplerinin de oyuncu için devrede olduğu belirtildi.



Geçen sezon Serie A'da 26 maça çıkan Andreas Skov Olsen, 1 gol kaydetmiş ve beklentilerin uzağında kalmıştı. Geçen yıl 6 milyon euro karşılığından Nordsjaelland'dan transfer edilmişti.



