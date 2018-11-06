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Beşiktaş'ın Ocak hayali; Cenk Tosun

Everton'da yıldızı parlayan Richarlison'un ilk 11'de sürekli oynaması için Silva'ya yoğun baskı var. Barbosa da Ocak'ta Everton'a gidiyor. Beşiktaş Cenk'i kiralamakta istekli.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ın Ocak hayali; Cenk Tosun
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06 Kasım 2018 03:36
Alvaro Negredo'yu satan Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Larin'den de verim alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yuvaya döndürmek için girişimlerde bulunuyor.

Yönetim ve Şenol Güneş'in transferine en sıcak baktığı isim de Cenk Tosun. Çünkü onun gelmesi halinde uyum sorunu yaşamayacağı, camiayı havaya sokacağı ve pozitif enerji vereceği görüşü de hakim...

Everton'dan oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması ve daha sonra gelişmelere göre yol haritası belirlenmesi fikri ön plana çıkıyor. Vagner Love'ın da ocakta Santos'a satılması çok güçlü bir olasılık.

GABİGOL'LE FLÖRT EDİYORLAR

Cenk cephesinde de Beşiktaş'a karşı bir dönüş olasılığına sıcak bakılıyor. Çünkü milli golcünün Everton'da ilk 11'de şans bulması her geçen gün zorlaşıyor.

9 maçta 6 gol atan 21 yaşındaki Richarlison'u ilk 11'de sürekli oynaması için Teknik Direktör Silva'ya kamuoyundan yoğun baskı var. Everton tarafı, Cenk'in artık kulübün hedeflerini karşılayacak potansiyelde olmadığını savunuyor. İngiliz ekibinin ara transferde Inter'den Santos'a kiralık verilen Gabriel Barbosa'yı da 30 milyon euro karşılığında ara transferde renklerine bağlayacağı ihtimali var. Bu konuda da görüşmeler sürüyor.



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