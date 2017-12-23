Beşiktaş'ın muhtemel 11'i | Sivas BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynayacağı maçın 11'lerini merak edenler haberimizden faydalanabilir. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu ve son gelişmeler...

23 Aralık 2017 02:27
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i | Sivas BJK maçı saat kaçta?
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı 11'leri burada! Sivas'ta oynanacak maçta Beşiktaş ve Sivasspor'un  11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 16.30'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor

Tolgahan
Auremir
Bjarsmyr
Medjani
Ziya
Ndinga
Hakan
Mert
Bifouma
Emre
Kone

Beşiktaş

Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Atiba
Medel
Quaresma
Babel
Talisca
Negredo

Ligde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten Beşiktaş, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor. 

Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 



SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL? Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor-Beşiktaş maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan -5 averaj ile 9. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 30 puan 14 averaj ile 4. sırada yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

- 27.532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 32 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.

- En fazla asist yapan oyuncular: Arouna Kone (3), Ziya Erdal (3), Sergiy Rybalka (3).

Konuk Ekip

- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 39 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.

- 14 golle en az gol yiyen takımı.

- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.

Son Karşılaşmalar

- Demir Grup Sivasspor 2, Beşiktaş 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Demir Grup Sivasspor 10 gol atarken, Beşiktaş 14 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Demir Grup Sivasspor 3 ve Beşiktaş 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.



Diğer Haberler

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle Gündem

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle
Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor! Arsenal

Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor!
Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir Gündem

Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir
Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli? Sporx Ekstra

Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli?
İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu Osmanlıspor

İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu
Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!'' Real Madrid

Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!''
Göztepe 6 eksikle çalıştı Göztepe

Göztepe 6 eksikle çalıştı
Mustafa Cengiz: 'Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz' Galatasaray

Mustafa Cengiz: "Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz"
Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi! Manchester United

Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi!
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de yeni plan: Eljif kiraya, Harun kaleye!
2

"Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den de talip var..."
3

Arjantin dağıldı! İspanya'dan tam 6 gol...
4

Anderson Talisca'ya milli takım şoku!
5

Vincent Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı!
6

Lionel Messi 7 gollü maçı sonuna kadar izleyemedi!
7

Galatasaray'dan transfer hamlesi; "İmza atmasın..."
8

Galatasaray'da 'yerli ve milli' dönemi başlıyor
9

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!
10

Brezilya, Almanya'dan rövanşı tek golle aldı!
yukarı ok