Beşiktaş'ın muhtemel 11'i | Sivas BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı 11'leri burada!
Sivas'ta oynanacak maçta Beşiktaş ve Sivasspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 16.30'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz.... MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor
Tolgahan
Auremir
Bjarsmyr
Medjani
Ziya
Ndinga
Hakan
Mert
Bifouma
Emre
Kone Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Atiba
Medel
Quaresma
Babel
Talisca
Negredo
Ligde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten Beşiktaş
, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.
Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL?
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Sivasspor-Beşiktaş maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan -5 averaj ile 9. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 30 puan 14 averaj ile 4. sırada yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
- 27.532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Ev Sahibi
- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 32 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.
- En fazla asist yapan oyuncular: Arouna Kone (3), Ziya Erdal (3), Sergiy Rybalka (3).Konuk Ekip
- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 39 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.
- 14 golle en az gol yiyen takımı.
- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.Son Karşılaşmalar
- Demir Grup Sivasspor 2, Beşiktaş 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Demir Grup Sivasspor 10 gol atarken, Beşiktaş 14 golle karşılık verdi.
- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
- Demir Grup Sivasspor 3 ve Beşiktaş 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.