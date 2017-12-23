Beşiktaş'ın muhtemel 11'i | Sivas BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş

Genel Bilgiler



- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan -5 averaj ile 9. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 30 puan 14 averaj ile 4. sırada yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.



- 27.532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Ev Sahibi



- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 32 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.



- En fazla asist yapan oyuncular: Arouna Kone (3), Ziya Erdal (3), Sergiy Rybalka (3).



Konuk Ekip



- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 39 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.



- 14 golle en az gol yiyen takımı.



- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.



Son Karşılaşmalar



- Demir Grup Sivasspor 2, Beşiktaş 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.



- Demir Grup Sivasspor 10 gol atarken, Beşiktaş 14 golle karşılık verdi.



- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.



- Demir Grup Sivasspor 3 ve Beşiktaş 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.







- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan -5 averaj ile 9. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 30 puan 14 averaj ile 4. sırada yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.- 27.532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 32 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.- En fazla asist yapan oyuncular: Arouna Kone (3), Ziya Erdal (3), Sergiy Rybalka (3).- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 39 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.- 14 golle en az gol yiyen takımı.- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.- Demir Grup Sivasspor 2, Beşiktaş 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.- Demir Grup Sivasspor 10 gol atarken, Beşiktaş 14 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Demir Grup Sivasspor 3 ve Beşiktaş 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Sivas'ta oynanacak maçta Beşiktaş ve Sivasspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 16.30'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....TolgahanAuremirBjarsmyrMedjaniZiyaNdingaHakanMertBifoumaEmreKoneFabriGökhanPepeTosicAdrianoAtibaMedelQuaresmaBabelTaliscaNegredoLigde geçen hafta Osmanlıspor'u 5-1 yenerek puanını 30'a yükselten, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas'ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Sivasspor-Beşiktaş maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.