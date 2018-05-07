Beşiktaş'ın muhtemel 11'i, Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?





Beşiktaş ile Kayserispor 44. randevuda



Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 43 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 66 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.



- İstanbul'daki maçlar



Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 21 lig maçından 16'sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.



İstanbul'da Beşiktaş 45, Kayserispor ise 16 gol attı.



Geçen sezon İstanbul'daki maç 2-2 bitti.



- En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.



Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.



Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 43 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 66 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 21 lig maçından 16'sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.İstanbul'da Beşiktaş 45, Kayserispor ise 16 gol attı.Geçen sezon İstanbul'daki maç 2-2 bitti.Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

oynanacak maçtave Kayserispor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 20.00'de başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....FabriGökhanVidaTosicAdrianoQuaresmaMedelOğuzhanTaliscaBabelLoveLungLopesKana BıyıkKucherAtilaŞamilBadjiDeniz TürüçAmorimMendesUmutLigde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda mağlup olarak 4. sıraya gerileyen siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek azalan şampiyonluk iddiasını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı naklen yayınlanacak.7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Beşiktaş-Kayserispor maçı 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 42 maçta mağlup olmadı.Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalardada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.Bu maçların 35'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkacak.Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu.Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.Beşiktaş'ta Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek Negredo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.