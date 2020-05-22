Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'tan vazgeçmiyor. Kara Kartal, sezon başında ve ocak ayında girişimlerde bulunduğu başarılı orta saha oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.Siyah Beyazlılar'ın Kayserispor'dan istediği tek isim Mensah değil. Sergen Yalçın, Sarı-Kırmızılı ekibin 16 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir'i de gözüne kestirdi.Başarılı çalıştırıcı, Emre ile ilgili talebini de yönetime iletti. Siyah-Beyazlılar, Kayserispor'u takas formülüyle ikna etmeye çalışacak.Teknik ekibin belirleyeceği oyunculardan oluşturulacak liste Kayseri'ye sunulacak.