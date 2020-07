Beşiktaş'ın Mensah teklifi; 2 milyon euro + 3 oyuncu

Beşiktaş Mensah'tan vazgeçmiyor Yönetim Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ganalı star için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Mensah için yaptığı birkaç girişimden sonuç alamayan yönetimin Kayserispor'la pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.



3 GENÇ OYUNCU TEKLİF EDİLECEK



Beşiktaş'ın 2 milyon Euro para ile birlikte Mertcan, Erdoğan ve Kerim gibi istikbal vaat eden genç oyuncuları da 1 sezonluğuna Kayserispor'a vermeyi teklif edeceği belirlendi.



SERGEN YALÇIN DA ONU ÇOK İSTİYOR



Sergen Yalçın'ın da Ganalı starın alınmasını istemesi üzerine yönetimin Mensah'ı bitirmek için tüm hamleleri yapması bekleniyor.



BAŞKANDAN AÇIKLAMA



Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise Mensah konusunda, "Şu an biz ligde kalma mücadelemize devam ediyoruz. Mensah da şu an Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan, yurt dışından, yurt içinden Mensah'a teklifler var ama bizim ilk hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz." sözlerini kullandı