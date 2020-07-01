Beşiktaş'ın Mensah teklifi; 2 milyon euro + 3 oyuncu

Beşiktaş Mensah için yeni bir adım atacak. Yönetimin Kayserispor'a 2 milyon Euro+3 genç futbolcu teklifi edeceği öne sürüldü.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ın Mensah teklifi; 2 milyon euro + 3 oyuncu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2020 10:04
Beşiktaş Mensah'tan vazgeçmiyor… Yönetim Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ganalı star için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Mensah için yaptığı birkaç girişimden sonuç alamayan yönetimin Kayserispor'la pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

3 GENÇ OYUNCU TEKLİF EDİLECEK

Beşiktaş'ın 2 milyon Euro para ile birlikte Mertcan, Erdoğan ve Kerim gibi istikbal vaat eden genç oyuncuları da 1 sezonluğuna Kayserispor'a vermeyi teklif edeceği belirlendi.

SERGEN YALÇIN DA ONU ÇOK İSTİYOR

Sergen Yalçın'ın da Ganalı starın alınmasını istemesi üzerine yönetimin Mensah'ı bitirmek için tüm hamleleri yapması bekleniyor.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise Mensah konusunda, "Şu an biz ligde kalma mücadelemize devam ediyoruz. Mensah da şu an Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan, yurt dışından, yurt içinden Mensah'a teklifler var ama bizim ilk hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz." sözlerini kullandı



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için