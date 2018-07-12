  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Beşiktaş'ın Martin Caceres için teklifi

Beşiktaş Kulübü, bonservisi İtalya Ligi takımlarından Lazio'dan olan Martin Caceres için teklifini yaptı.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ın Martin Caceres için teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 10:49
Beşiktaş'ın Martin Caceres teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı! Uruguay Milli Takımı'yla gösterdiği performansın ardından yeniden eski seviyesine çıkan Martin Caceres, sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasına girmişti.

Daha önce Trabzonspor için geldiği İstanbul'dan sağlık kontrolünden geçemediği için hüsranla dönen deneyimli savunmacı için menacerlere yetki verildiği öğrenildi.

Lazio'da sözleşmesi devam eden futbolcunun 1 yıllık kontratı kaldı. Bu nedenle İtalyanlar transfere sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor. Kartal'ın kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için