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Beşiktaş'ın Martin Caceres teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı! Uruguay Milli Takımı'yla gösterdiği performansın ardından yeniden eski seviyesine çıkan Martin Caceres, sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasına girmişti.Daha önce Trabzonspor için geldiği İstanbul'dan sağlık kontrolünden geçemediği için hüsranla dönen deneyimli savunmacı için menacerlere yetki verildiği öğrenildi.Lazio'da sözleşmesi devam eden futbolcunun 1 yıllık kontratı kaldı. Bu nedenle İtalyanlar transfere sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor. Kartal'ın kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor.