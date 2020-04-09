Beşiktaş'ın maaş elçisi; Burak Yılmaz

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm gelirleri adeta bıçak gibi kesilince içinde bulunduğu ekonomik kriz daha da ağırlaşan Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmelerinde sıra yerli futbolculara geldi. Siyah-beyazlı yönetim kısa süre önce maaş indirimi teklifini ilk olarak yüksek yıllık ücret kazanan yabancı oyunculara yaparken olumsuz yanıt almıştı.Beşiktaş Yönetimi, yerli oyuncularla yapılacak görüşmelerde yıllık net 2,5 milyon euro kazanan kaptan Burak Yılmaz'ı öne çıkartacak. Barcelona'da Messi, Juventus'ta Ronaldo gibi yıldız oyuncuların maaş indirimlerine öncülük yapmasının etkisini gören siyah-beyazlılar bu görevi takım kaptanı olan Burak Yılmaz'a verecek.Başta Burak olmak üzere yüksek yıllık ücret kazanan yerli oyuncuların mevcut sözleşme bedellerini aşağıya çekmek isteyen yönetimin bu konuda kararlı olduğu belirtildi.Takımın toplam maaş bütçesinde yüzde 50 indirim sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlı yöneticilerin, "Burak Yılmaz ücretinde indirime giderse takımda birçok yerli ve yabancı oyuncuya örnek olacak. Bu zor dönemde kaptanlar öncü olursa takım içerisinde dayanışma daha fazla artar. Yerli futbolcuların indirime gitmesiyle yabancılar da yumuşama gösterecektir. Bu camia Burak Yılmaz'ı tekrar bağrına bastı. Kaptan da bu kampanyaya liderlik yapmalı" ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, maaş indirimi konusuna öncülük etmesi için kısa süre içinde Burak Yılmaz'la özel bir görüşme gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki golcü oyuncunun indirim teklifine sıcak baktığı ve takım içerisinde 'rol model' olmak istediği ifade edildi.