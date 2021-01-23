Takımdan gönderilecek isimlerle 1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama limitini daha yüksek seviyelere çekmeyi planlayan Beşiktaş, stoper mevkii için'yı gündemine aldı.Brezilyalı futbolcu için kulübü Flamengo ile resmi temaslar başlarken, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Sol ayaklı stoper, bu sezon 17 maçta forma giyerken 1 gole imza attı ve 1341 dakika sahada kaldı.