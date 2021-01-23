Beşiktaş'ın Leo Pereira için teklifi ortaya çıktı

Defans hattına olası takviye için Leo Pereira'yı gündemine alan Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın Leo Pereira için teklifi ortaya çıktı
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23 Ocak 2021 10:38
Takımdan gönderilecek isimlerle 1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama limitini daha yüksek seviyelere çekmeyi planlayan Beşiktaş, stoper mevkii için Leo Pereira'yı gündemine aldı.

Brezilyalı futbolcu için kulübü Flamengo ile resmi temaslar başlarken, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sol ayaklı stoper, bu sezon 17 maçta forma giyerken 1 gole imza attı ve 1341 dakika sahada kaldı.





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