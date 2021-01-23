Takımdan gönderilecek isimlerle 1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama limitini daha yüksek seviyelere çekmeyi planlayan Beşiktaş, stoper mevkii için Leo Pereira'yı gündemine aldı.
Brezilyalı futbolcu için kulübü Flamengo ile resmi temaslar başlarken, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sol ayaklı stoper, bu sezon 17 maçta forma giyerken 1 gole imza attı ve 1341 dakika sahada kaldı.
Brezilyalı futbolcu için kulübü Flamengo ile resmi temaslar başlarken, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sol ayaklı stoper, bu sezon 17 maçta forma giyerken 1 gole imza attı ve 1341 dakika sahada kaldı.