Beşiktaş'ın kurtuluş planı Domagoj Vida

Koronavirüsün neden olduğu ekonomik krizde borçları ödeyebilmek için kaynak yaratmaya çalışan Beşıktaş yönetimi 'kurtuluş reçetisini' buldu.Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımda 3 milyon Euro ile en yüksek ücret alan Vida'yı en az 6 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Böylece hem Vida'nın yıllık ücretinden kurtulmak hem de kasaya 6 milyon Euro girmesiyle toplam 9 milyon Euro'luk bir gelir kaynağı kazanmanın hesabı yapılıyorHırvat yıldızla yapılan indirim görüşmelerinden olumsuz cevap alınması üzerine köşeye sıkışan yönetim Vida'yı isteyen kulüplerin tekliflerini tek tek masaya yatırmayı planlıyor.Başta West Bromwich olmak üzere Sheffield ve Marsilya'nın Hırvat yıldızla ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi. Yönetim Vida için en az 6 milyon Euro almanın hesaplarını yapıyor.Yönetimin bu rakamın büyük bir bölümünün peşin olarak ödenmesini isteyeceği ortaya çıkarken Vida'ya talip olan kulüplerin yapacağı takas fikrinin kabul edilmeyeceği belirlendi.