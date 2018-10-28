Beşiktaş'ın kurtarıcısı Atiba Hutchinson!

Beşiktaş'ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, sezon başında yeni sözleşme görüşmelerinin uzun sürmesi sebebiyle 2 kampı kaçırmıştı. Bundan dolayı teknik ekip tarafından UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesine adı eklenmeyen 35 yaşındaki futbolcu, son olarak Genk karşılaşmasında görev yapamamıştı.Belçika ekibi karşısında görev yapamamasına rağmen bireysel olarak çalışmalarını aksatmayan ve kondisyon depolayan 35 yaşındaki futbolcu, yarın Rizespor'la oynanacak karşılaşmayla birlikte formasına geri dönecek. Genk karşısındaki orta sahası oldukça eleştirilen Siyah-Beyazlılar'ın, Atiba'nın dönüşü sonrasında özellikle pozisyon yaratma ve top hakimiyeti konusunda Rize karşısında eli güçlenecek.Avrupa Ligi kadrosunda yer almaması sebebiyle üzgün olan Atiba, Genk mücadelesi öncesinde yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Benim yokluğumu hissetmeyeceklerini umuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa Ligi'nde üst tura çıkması halinde Atiba'nın isminin devre arasında listeye eklenmesi bekleniyor.