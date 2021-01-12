Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor!
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12 Ocak 2021 14:50
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 13 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.

Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.



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