Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosunda 4 isim yok

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hes Kablo Kayserispor maçı kadro belli oldu.
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza maç kadrosuna dahil edildi. Adem Ljajic, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle, Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olduğu için maç kadrosunda yer alamadı.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hes Kablo Kayserispor maçı kadro belli oldu.
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza maç kadrosuna dahil edildi. Adem Ljajic, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle, Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olduğu için maç kadrosunda yer alamadı.