Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosunda 4 isim yok

Bu hafta Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosunda 4 isim yok
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02 Ocak 2021 13:40
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hes Kablo Kayserispor maçı kadro belli oldu.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza maç kadrosuna dahil edildi. Adem Ljajic, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle, Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olduğu için maç kadrosunda yer alamadı.





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