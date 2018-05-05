Beşiktaş'ın kayıp yıldızı Oğuzhan!

Son iki sezonda Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Oğuzhan Özyakup bu sezon gösterdiği performansla herkesi şaşırtıyor.
Hakkında "Değeri artık 25 milyon Euro" ifadeleri kullanılan milli futbolcu bu sezon oynadığı 35 resmi maçta da rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.
SADECE 3 ASİSTLİK KATKI!
Son golünü 28 Mayıs 2017'de G.Antep önünde kaydeden Oğuzhan tam 342 gündür suskun. Ligde takımına sadece 3 asistlik katkı verebilen genç yıldız, Şenol Güneş'in de gözünden düştü.
YÖNETİMİN TAVRI NE OLACAK?
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan'ın kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor.
Bu sezonki kötü performans sonrasında yönetimin nasıl bir tutum alacağı da merak konusu..
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Hakkında "Değeri artık 25 milyon Euro" ifadeleri kullanılan milli futbolcu bu sezon oynadığı 35 resmi maçta da rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.
SADECE 3 ASİSTLİK KATKI!
Son golünü 28 Mayıs 2017'de G.Antep önünde kaydeden Oğuzhan tam 342 gündür suskun. Ligde takımına sadece 3 asistlik katkı verebilen genç yıldız, Şenol Güneş'in de gözünden düştü.
YÖNETİMİN TAVRI NE OLACAK?
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan'ın kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor.
Bu sezonki kötü performans sonrasında yönetimin nasıl bir tutum alacağı da merak konusu..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın