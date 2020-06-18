Beşiktaş'ın karı Ersin ve Rıdvan

Salgın sonrası ilk maçını Antalyaspor ile oynayan ancak sahadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta en büyük kazanç Ersin ve Rıdvan olarak görülüyor. İki oyuncunun da performansının iyi olması, yönetimi de sevindirdi.Siyah-beyazlılar, artık Şampiyonlar Ligi hedefinden uzak kalınması nedeniyle, Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan genç oyunculara daha fazla şans vermesini istediği öğrenildi. Yönetimle bu konuda sık sık görüşen Yalçın da Ersin ve Rıdvan'ın Beşiktaş'ta oynayabilecek kalitede olduğunu ve kendisinin de oralardan geldiği için bu futbolcuları kazanabileceğini dile getirdi. Bu da yönetimin yüreğine su serpti.Son dönemde ekonomik darboğazdan kurtulmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu iki gencin kazanılması durumunda kaleci ve sol kanat için gerekli olan transferin de iptal edilebileceğini ifade etti. Böyle bir gelişme, maddi anlamda da transfer dönemine olumlu katkı sağlayacak ve siyah-beyazlıların kasasından daha az para çıkacak.Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ayrıca, takımdaki diğer gençlere de şans vereceğini Kartal'ın da zaman zaman forma giyeceğini, son maçta isteneni yapamayan Güven Yalçın'ın da geçen seneki seviyesine getirileceğini söylediği belirtildi. Bu durumun takımın yaş ortalamasını da aşağıya çekeceği için, geleceğin ekibini oluşturma adına büyük önem kazanacağı da vurgulandı.Beşiktaş'ı önümüzdeki sezon için daha gençleştirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyeti, Dorukhan ile Sivasspor'dan gelecek olan Fatih'i de bu gençleştirme operasyonunun içine dahil edecek. Ciddi bir sakatlık geçirmesi nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Dorukhan'ı, yeni sezon için hazır hale getirmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, kiralık oynadığı Sivasspor'dan dönecek olan Fatih Aksoy'a da yer açacak.Yeni sezonun Beşiktaş'ına, Ersin, Rıdvan, Kartal, Güven, Alpay gibi isimleri yerleştirecek olan deneyimli teknik adam Dorukhan ve Fatih'i de sürekli oynayacak gençlerin içerisine alacak.