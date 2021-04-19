Beşiktaş'ın kapısından döndü, Galatasaray'ın umudu oldu

Sakat olan Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'in yokluğunda ilk 11 başladığı Göztepe deplasmanında 3 gol atarak galibiyeti getiren ve şampiyonluk ümitlerini yeşerten Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın kapısından döndü, Galatasaray'ın umudu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2021 08:45
Kerem, futbolcu olabilmek umuduyla pek çok sıkıntıya yıllarca göğüs gerdi...

2014 yılında Başakşehir'in düzenlediği seçmeleri kazanan tek isim olup kulübün altyapısına alındı. İzmitli olan Kerem, Başakşehir Kulübü kalacak yer tahsis etmediği için bir yıl özel bir yurtta kaldı. 2015'te Beşiktaş'tan teklif aldı ancak Başakşehir elini çabuk tutup profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın kapısından döndü

Başakşehir'den Bodrumspor'a kiralandı. Dönüşünde pilot takım Erokspor'a kiralanmayı reddedince kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı olduğu 1 sene boyunca haftanın 5 günü İzmit-İstanbul arasında gidip gelerek kendisine gösterilen sahada idmana çıktı.

Bu sezon 850 bin TL alacak olan Kerem'in kazandığı para önümüzdeki her yıl 50'şer bin TL artacak. Genç oyuncu 6 gol, 2 asist üretti. 

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.