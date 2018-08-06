Beşiktaş'ın kanatlarında büyük yarış

Spor Toto Süper Lig'de sezonu pazar günkü Akhisarspor maçıyla açacak olan Beşiktaş, transferde; kaleci, sağ bek, 10 numara ve forvet için çalışmalarını sürdürürken takımda bir yandan da forma rekabeti yaşanıyor.Yeni sezon öncesindeki; Slovakya ve Avusturya kamplarında iyi bir çalışma dönemi geçirdiğini UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön elemesinde B36 Torshavn'a karşı oynanan 2 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek ispatlayan Jeremain Lens, 11'deki yerini sağlama almıştı.Portekiz Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda forma giydiği için takıma geç katılan Ricardo Quaresma'nın da yaptığı bireysel idmanlarla eski formuna kavuşup tekrar 11'i zorlamayı planladığı öğrenildi.Lens ve Quaresma'nın yarışına ek olarak takımın bir diğer kanat oyuncusu Ryan Babel de formunu üst düzeyde tutup kadrodaki yerini kaptırmamak istiyor. Ancak B36 Torshavn maçlarındaki performansı beklenenin altında kalan Babel'in, bu durumdan dolayı 11 dışı kalabileceği konuşuluyor.Öte yandan dizindeki sakatlığını atlatan ve Vodafone Park'ta oynanan B36 Torshavn karşılaşmasına sonradan dahil olup takıma yeni bir hava katan Gökhan Töre de teknik direktör Şenol Güneş'ten görevi kapmak isteyen dördüncü kanat oyuncusu konumunda yer alıyor...Güneş'in, 4 oyuncunun bu hafta içindeki performanslarına göre pazar günkü maçın kadrosunu belirleyeceği belirtildi.Teknik direktör Şenol Güneş'in, kanat bölgesi için yönetime bu 4 oyuncunun yeterli olduğu raporunu ilettiği; Aras Özbiliz ve Orkan Çınar'ın ise gönderilebileceğini ilettiği kaydedildi.Aras Özbiliz'i bonservisiyle göndermeyi planlayan aksi halde sözleşmesini fesh etmeye karar veren yönetimin, Orkan Çınar'ı ise bir Süper Lig ekibine kiralaması bekleniyor.