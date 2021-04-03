Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 6 eksik

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda 6 oyuncu yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 6 eksik
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03 Nisan 2021 19:13
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic ile cezalı Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

Beşiktaş, 4 Nisan Pazar günü 19:00'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.



4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta  oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



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