Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.Siyah-beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile birlikte annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar yer almadı.Siyah-beyazlı ekipte Ajdin Hasic'in yanı sıra yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.