Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 2 eksik

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 2 eksik
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11 Mart 2021 18:03
Beşiktaş'ın Başakşehir ile Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu.
 Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen oyuncu, takımını eksik bırakacak.

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Cenk Tosun da maçta oynamayacak. Sakatlığını atlatan ve salı gününden itibaren takımdan ayrı çalışan Cenk'in henüz hazır olmadığı öğrenildi.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta cuma günü oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.





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