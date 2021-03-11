Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 2 eksik

Beşiktaş'ın Başakşehir ile Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen oyuncu, takımını eksik bırakacak.



Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Cenk Tosun da maçta oynamayacak. Sakatlığını atlatan ve salı gününden itibaren takımdan ayrı çalışan Cenk'in henüz hazır olmadığı öğrenildi.



