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Beşiktaş'ın kaleci transferine veto geldi

Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği İranlı kaleci Alireza Beiranvand için kulübü Persopolis'ten açıklama geldi.

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın kaleci transferine veto geldi
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07 Ağustos 2018 14:05
Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun penaltısı kurtararak dikkatleri üzerine çeken İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı.

İran'ın Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu, DHA'ya yaptığı açıklamada kalecileri Beiranvand'ın Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe gidişine izin verilemeyeceğini belirtti.

İddia edildiği gibi Beşiktaş ile herhangi bir görüşme olmadığını da belirten Khomarlu, "Böyle bir teklif gelse dahi, Beşiktaş veya başka bir kulüpten yanıtımız olumsuzdur. Yarı sezona kadar Beiranvand d,hil kimsenin takımdan ayrılmasına izin veremeyiz" dedi.

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