Beşiktaş'ın kaleci transferinde A ve B planı

Sezon sonunda Karius'la yolları ayıracak olan Beşiktaş Sinan Bolat'ı listede ilk sıraya aldı. Milli kalecide bir problem çıkarsa Fabri gündeme gelecek.

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Beşiktaş'ın kaleci transferinde A ve B planı
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09 Nisan 2020 10:23
Beşiktaş yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı. Sezon sonunda Karius'la yolları ayıracak olan yönetim ilk sıraya Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan Sinan Bolat'ı aldı. 31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Sinan için bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor.

Bu sezon 29 maçın 27'sinde oynayan Sinan 30 gol yemesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Sinan'ın da Beşiktaş'ı çok istediği öğrenildi.

FABRI DE LİSTEDE

Kartal Sinan'da bir problem çıktığı takdirde bu kez eski oyuncusu Fabri'yi transfer etmeyi hedefliyor. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık sözleşmesi daha var.

TECRÜBESİNE GÜVENİLİYOR

Sinan Bolat tecrübesiyle dikkat çekerken bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM

Genç kaleci Utku, Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade ederek, "Şans bulduğum takdirde kendimi kanıtlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.

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