Beşiktaş'ın kaleci transferinde A ve B planı

Beşiktaş yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı. Sezon sonunda Karius'la yolları ayıracak olan yönetim ilk sıraya Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan Sinan Bolat'ı aldı. 31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Sinan için bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor.Bu sezon 29 maçın 27'sinde oynayan Sinan 30 gol yemesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Sinan'ın da Beşiktaş'ı çok istediği öğrenildi.Kartal Sinan'da bir problem çıktığı takdirde bu kez eski oyuncusu Fabri'yi transfer etmeyi hedefliyor. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık sözleşmesi daha var.Sinan Bolat tecrübesiyle dikkat çekerken bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.Genç kaleci Utku, Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade ederek, "Şans bulduğum takdirde kendimi kanıtlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.