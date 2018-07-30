Beşiktaş'ın kaleci gözdesi kadro dışı kaldı!

Liverpool, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Simon Mignolet, Fransa'da yapılacak kamp için belirlenen 29 kişilik kadronun dışında kaldı.
Liverpool'un 29 kişilik kamp kadrosunda Alisson, Karius, Grabara ve Kelleher olmak üzere 4 kaleci yer alırken, Mignolet'in durumu ile ilgili bir bilgi verilmedi ve bu da takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.
MENAJERİ BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI
Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, kalecinin geleceği hakkında yaptığı son açıklamada Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını doğrulamıştı.
Mignolet için Beşiktaş'ın ilgisini doğrulayan Vaesen, ''Mignolet ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Birçok takım, Mignolet ile ilgileniyor. Ancak Mignolet'in Liverpool ile uzun bir sözleşmesi bulunuyor. Teklifler somutlaşmaya başladığında neler olacak göreceğiz.'' sözlerini kullandı.
Liverpool'un kamp kadrosu: Kelleher, Grabara, Alisson, Karius, Van Dijk, Klavan, Moreno, Robertson, Phillips, Gomez, Alexander-Arnold, Clyne, Matip, Milner, Keita, Fabinho, Grujic, Lallana, Camacho, Wijnaldum, Jones, Sturridge, Ings, Origi, Shaqiri, Salah, Mane, Firmino, Solanke.
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Liverpool'un 29 kişilik kamp kadrosunda Alisson, Karius, Grabara ve Kelleher olmak üzere 4 kaleci yer alırken, Mignolet'in durumu ile ilgili bir bilgi verilmedi ve bu da takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.
MENAJERİ BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI
Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, kalecinin geleceği hakkında yaptığı son açıklamada Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını doğrulamıştı.
Mignolet için Beşiktaş'ın ilgisini doğrulayan Vaesen, ''Mignolet ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Birçok takım, Mignolet ile ilgileniyor. Ancak Mignolet'in Liverpool ile uzun bir sözleşmesi bulunuyor. Teklifler somutlaşmaya başladığında neler olacak göreceğiz.'' sözlerini kullandı.
Liverpool'un kamp kadrosu: Kelleher, Grabara, Alisson, Karius, Van Dijk, Klavan, Moreno, Robertson, Phillips, Gomez, Alexander-Arnold, Clyne, Matip, Milner, Keita, Fabinho, Grujic, Lallana, Camacho, Wijnaldum, Jones, Sturridge, Ings, Origi, Shaqiri, Salah, Mane, Firmino, Solanke.
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