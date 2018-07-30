Beşiktaş'ın kaleci gözdesi kadro dışı kaldı!

MENAJERİ BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI

'ın transfer gündeminde yer alan, Fransa'da yapılacak kamp için belirlenen 29 kişilik kadronun dışında kaldı.Liverpool'un 29 kişilik kamp kadrosunda Alisson, Karius, Grabara ve Kelleher olmak üzere 4 kaleci yer alırken, Mignolet'in durumu ile ilgili bir bilgi verilmedi ve bu da takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, kalecinin geleceği hakkında yaptığı son açıklamada Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını doğrulamıştı.Mignolet için Beşiktaş'ın ilgisini doğrulayan Vaesen, ''.'' sözlerini kullandı.Liverpool'un kamp kadrosu: Kelleher, Grabara, Alisson, Karius, Van Dijk, Klavan, Moreno, Robertson, Phillips, Gomez, Alexander-Arnold, Clyne, Matip, Milner, Keita, Fabinho, Grujic, Lallana, Camacho, Wijnaldum, Jones, Sturridge, Ings, Origi, Shaqiri, Salah, Mane, Firmino, Solanke.