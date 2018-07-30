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Beşiktaş'ın kaleci gözdesi kadro dışı kaldı!

Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer alan Simon Mignolet, Liverpool'un Fransa'da yapacağı kamp için belirlenen 29 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın kaleci gözdesi kadro dışı kaldı!
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30 Temmuz 2018 18:26
Liverpool, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Simon Mignolet, Fransa'da yapılacak kamp için belirlenen 29 kişilik kadronun dışında kaldı.

Liverpool'un 29 kişilik kamp kadrosunda Alisson, Karius, Grabara ve Kelleher olmak üzere 4 kaleci yer alırken, Mignolet'in durumu ile ilgili bir bilgi verilmedi ve bu da takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

MENAJERİ BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI

Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, kalecinin geleceği hakkında yaptığı son açıklamada Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını doğrulamıştı.

Mignolet için Beşiktaş'ın ilgisini doğrulayan Vaesen, ''Mignolet ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Birçok takım, Mignolet ile ilgileniyor. Ancak Mignolet'in Liverpool ile uzun bir sözleşmesi bulunuyor. Teklifler somutlaşmaya başladığında neler olacak göreceğiz.'' sözlerini kullandı.

Liverpool'un kamp kadrosu: Kelleher, Grabara, Alisson, Karius, Van Dijk, Klavan, Moreno, Robertson, Phillips, Gomez, Alexander-Arnold, Clyne, Matip, Milner, Keita, Fabinho, Grujic, Lallana, Camacho, Wijnaldum, Jones, Sturridge, Ings, Origi, Shaqiri, Salah, Mane, Firmino, Solanke.



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