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Beşiktaş'ın Kagawa için teklif edeceği rakam!

Kagawa için Beşiktaş atağa geçti! Kartal'ın 10 numara arayışlarında listesinde ilk sırada yer alan Japon yıldız Dortmund'da gözden çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi, Kagawa için 2 gün içinde resmi teklifte bulunma kararı aldı.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın Kagawa için teklif edeceği rakam!
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31 Temmuz 2018 10:29
Beşiktaş transfer listesinde yer alan Shinji Kagawa için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman kulübü yeni sezonda Japon futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimin 2 gün içinde Kagawa için Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

DORTMUND'A İKİ TEKLİF SUNULACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 10 numara pozisyonu için düşündüğü transfer listesinde ilk sırada yeralan Japon Kagawa konusunda Alman kulübüne 2 teklif sunulacağı ifade ediliyor.

KAGAWA'YA 3 MİLYON EURO

Alman kulübüne Kagawa için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak. Japon oyuncu için 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı Kagawa'ya da 3 milyon Euro önerileceği belirlendi.

YÜZDE 25'LİK PAY GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın Japon yıldızı satın alma durumunda ise 5 milyon Euro önereceği ancak Kagawa'nın bir sonraki satışından Alman kulübü Dortmund'a yüzde 25'lik bir pay önereceği ortaya çıktı.



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