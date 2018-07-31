DORTMUND'A İKİ TEKLİF SUNULACAK

KAGAWA'YA 3 MİLYON EURO

YÜZDE 25'LİK PAY GÜNDEMDE

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transfer listesinde yer alaniçin ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman kulübü yeni sezonda Japon futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimin 2 gün içinde Kagawa için Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 10 numara pozisyonu için düşündüğü transfer listesinde ilk sırada yeralan Japon Kagawa konusunda Alman kulübüne 2 teklif sunulacağı ifade ediliyor.Alman kulübüne Kagawa için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak. Japon oyuncu için 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı Kagawa'ya da 3 milyon Euro önerileceği belirlendi.Beşiktaş'ın Japon yıldızı satın alma durumunda ise 5 milyon Euro önereceği ancak Kagawa'nın bir sonraki satışından Alman kulübü Dortmund'a yüzde 25'lik bir pay önereceği ortaya çıktı.