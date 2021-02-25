Beşiktaş'ın kadrosunda 2 eksik var

Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynacağı maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Dizinde ödem tespit edilen Cenk Tosun ile tedavisi devam eden Francisco Montero kafilede yer almadı.Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rachid Ghezzal, bir süre sahalardan uzak kalan Rıdvan Yılmaz ile antrenmanda sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup kafilede yer aldı.Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.