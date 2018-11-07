Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla bu ülkeye hareket eden siyah-beyazlı kafilede, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Adriano Correia, yer almadı. Sakatlığı süren Gökhan Töre'nin yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın, kafilede bulunmuyor.Ayrıca, kulüp yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da takımla Belçika'ya gitti.Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.