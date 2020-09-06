Beşiktaş'ın Josef de Souza görüşmesinde maaş problemi

Fenerbahçe'de 3 sezon kaldıktan sonra 2018 yazında 12 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye giden Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.



Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtilirken, siyah beyazlı yöneticiler oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ifade eden De Souza ile Beşiktaş arasında maaş konusunda anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.



Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya geleceği bildirildi. Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.



