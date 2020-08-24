Beşiktaş'ın istediği Ze Luis izolasyonda

Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun yıldız ismi Ze Luis kulüple tarafından izolasyona alındı.



Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Ze Luis, koronavirüs testi pozitif çıkan bir isimle temasta bulunduğu için antrenmanlara alınmadı ve evde kalmasına karar verildi.



Porto Kulübü, 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı golcünün test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen, yıldız ismin bir süre evinde olacağını duyurdu.



