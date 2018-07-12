Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen isim için harekete geçme kararı aldı.Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı istiyor.Teknik Direktör Şenol Güneş de 25 yaşındaki oyuncunun transferi için yönetime onay verdi.Kısa bir zaman içerisinde kulüplerin Sadık Çiftpınar'ın transferi için görüşmeye başlayacağı öğrenildi.Galatasaray altyapısında yetişen Sadık'ın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.