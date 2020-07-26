Beşiktaş'ın istediği genç konuştu: 'Harika'

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Aron Dönnum, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada transferle ilgili konuştu.



Norveç Ligi ekiplerinden Valerenga'da forma giyen genç oyuncu, geleceği üzerine ve transfer görüşmeleri üzerine düşünmediğini, sadece sahaya odaklandığını belirtti.



"TEKLİF ALMAK GÜZEL"



Aron Dönnum yaptığı açıklamada; "Gerçekten yorum yapacak çok şey yok. Yurtdışından teklif almak çok güzel ama sadece bir sonraki maçımı düşünüyorum. Bir sonraki maçımda Pazar günü Valerenga forması ile olacak." dedi.



Dönnum konuşmasının devamında ise; "Norveç'in en büyük kulüplerinden birinde olduğum için dışarıda ilgi görüyorum. İnsanlar bazen bana yurtdışına çıkmak isteyip istemedeğimi soruyor. Bu duyduğum en aptalca soru, tabii ki bunu istiyorum." dedi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?



Valerenga takımının teknik direktörü Dag-Eilev Fagermo, Beşiktaş'ın Dönnum'u alması için yüksek bir bonservis bedeli vermesi gerektiğini belirterek, "Yüksek maaşlar almak isteyen bazı oyuncularımız var. Futbolcular, yeni bir meydan okuma istediğinde Valerenga kulübü de onların önünü açıyor. Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek." ifadelerini kullandı.



22 yaşındaki Dönnum, bu sezon takımı ile 8 maça çıktı. Genç kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.





