Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Belçikalı Nacer Chadli, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.Geleceği ile ilgili kararını bu hafta vereceğini ifade eden Chadli, "Artık menajerimi aramanın zamanı geldi. Bu hafta menajerimle bir araya geleceğiz ve gelen teklifleri değerlendireceğiz, daha sonra ise kararımı vereceğim. İngiltere maçında bir sakatlık yaşadım ancak korkulan bir durumunun olduğunu sanmıyorum, bugün doktora kontrole gideceğim ve kontrollerimi yaptıracağım" dedi.Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon'un da transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Chadli için Lyon başkanı Aulas da konuştu. Chadli'ye ihtiyaçlarının olmadığını ifade eden Aulas, "Chadli bizim takip ettiğimiz oyuncular arasındaydı ancak transferde tüm şartların oluşması gerekiyor, şu anda oluşan bir şart yok ve Lyon'un geçen sezonki orta sahası da çok iyi bir iş çıkarttı. Şu anda Chadli için aldığımız bir transfer kararı yok" şeklinde konuştu.