Beşiktaş'ın ilk transferi Fabrice N'Sakala oluyor

Bonservisi elinde olan N'Sakala'nın da Beşiktaş ile anlaştığı ve kısa zamanda Siyah Beyazlı ekiple idmanlara çıkacağı öğrenildi.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ın ilk transferi Fabrice N'Sakala oluyor
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26 Temmuz 2020 11:51
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumsuz raporu sonrasında takımdaki 4 yıllık Caner Erkin macerası sona ermişti.

Tecrübeli sol bekle yolların ayrılması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sona erecek olan Fabrice N'Sakala'yla anlaşmıştı.

30 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, bu hafta itibariyle sezonun resmen bitmesinin ardından önce tatile çıkacak ardından Beşiktaş'a katılan ilk futbolcu olacak.



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