Beşiktaş'ın ilk transferi Fabrice N'Sakala oluyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumsuz raporu sonrasında takımdaki 4 yıllık Caner Erkin macerası sona ermişti.
Tecrübeli sol bekle yolların ayrılması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sona erecek olan Fabrice N'Sakala'yla anlaşmıştı.
30 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, bu hafta itibariyle sezonun resmen bitmesinin ardından önce tatile çıkacak ardından Beşiktaş'a katılan ilk futbolcu olacak.
Tecrübeli sol bekle yolların ayrılması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sona erecek olan Fabrice N'Sakala'yla anlaşmıştı.
30 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, bu hafta itibariyle sezonun resmen bitmesinin ardından önce tatile çıkacak ardından Beşiktaş'a katılan ilk futbolcu olacak.