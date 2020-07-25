Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.



Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 33 maçta 59 puanı bulunurken 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin 36 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Gençlerbirliği'nde Polomat cezalı. Ayrıca Ayite'nin de sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta Lens ve Caner cezaları sebebiyle kadroda yok. Umut, Ljajic ve Douglas sağlık problemleri nedeniyle kadroda yok.



Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.



Gençlerbirliği'nin muhtemel 11'i



Ertaç

Erdem

Flavio

Traore

Halil İbrahim

Berat

Soner

Candeias

Sefa

Sio

Stancu



92. maç



Beşiktaş ile Gençlerbirliği yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.



Ankara'daki maçlar



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.



Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.



Deplasmanda son 7 maçta bir galibiyet



Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi.



İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 7 lig maçından 3'ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.



En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.



Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.



