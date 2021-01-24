Beşiktaş'ın Hulk transferinde 3 rakibi kaldı

Brexit sonrası Premier Lig'de değişen belirli sayıda Milli maç kurallarından dolayı Wolverhampton, Hulk'u kadrosuna katamayacak. Böylelikle son bilgilere göre Beşiktaş'ın Hulk transferi için 3 rakibi kalmış durumda.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Hulk transferinde 3 rakibi kaldı
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24 Ocak 2021 01:40
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayıyla transferi düşünülen Hulk'un taliplileri arasında Beşiktaş'ın haricinde 4 takımın kaldığı belirtiliyor.

İngiliz ekibi Wolverhampton'un Brezilyalı ismin menajeri ile iletişime geçtiği ancak Brexit sonrası Premier Lig'de yaşanan belirli sayıda Milli maç kuralı nedeniyle transferin imkansız olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın Hulk transferinde rakibi olarak Fransız kulübü St. Etienne'in yanı sıra oyuncunun eski kulüpleri Zenit ve Porto'nun da olduğu ifade ediliyor.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, devre arasında forvet takviyesi düşündüklerini belirterek Hulk'un da bu isimlerden biri olduğunu ifade etmişti. Son gelişmelerle ilgili başarılı hoca, "Forvet hattına bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz" sözlerini kullanmıştı.



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