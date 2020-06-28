Beşiktaş'ın hedefindeki oyuncu ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ ANDRE PINTO KİMDİR?

'ta transfer görüşmelerini yürüten yönetici, sosyal mesajlaşma platformu Whatsapp'taki durum paylaşma bölümünde "hedeflerindeki oyuncuyu" açık etti.Torunoğulları, son olarak Suudi Arabistan'taforması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan'nun özelliklerinin yer aldığı bir görseli paylaştı.Beşiktaşlı yönetici, kısa süre içinde yaptığı paylaşımı silse de, 30 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı ortaya çıktı.Futbola POrto altyapısında başlayan ve Portekiz'de Santa Clara, Setuba, Portimonense, Olhanense gibi takımlarda kiralık oynadıktan sonra Yunanistan'da Panathinaikos'a bedelsiz olarak giden 1.94'lük stoper, 2 sezon sonra Braga ile tekrar ülkesine döndü ve 2017'de de Sportig'e geçiş yaptı. 2019'a kadar oynadığı Sporting'den geçtiğimiz yaz Al-Fateh'e gitmek için ayrılan defans oyuncusu, Şubat ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.Portekiz Mİlli Takımı formasını da bir kez sırtına geçiren Pinto, kariyerinde 279 maçta oynadı ve 12 gol, 4 asist ile de skor katkısı verdi.