Beşiktaş'ın hedefindeki gurbetçi; 'Yeni Schweinsteiger'

Atiba'nın müthiş performansına rağmen tecrübeli oyuncunun yaşının 35 olması, Tolgay Arslan'la yolların ayrılması ve Oğuzhan Özyakup'un durumunun netlik kazanmaması Beşiktaş'ı gelecek sezon için orta saha yatırımlarına yöneltiyor.Ocak ayında Kagawa ve Ljajic'in kiralık olarak takıma katılmasının ardından orta saha problemini geçici olarak halleden Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için gelecek vaad eden yetenekleri yakın takibe aldığı öğrenilirken, Başkan Fikret Orman'ın hedefindeki ilk ismin Tarık Gözüşirin olduğu belirtildi.Hertha Berlin forması giyen 17 yaşındaki Tarık Gözüşirin 6 numara oynuyor. Kulübüyle 2020'de sözleşmesi bitecek olan Tarık kendi yaş grubunda mevkisinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilirken Almanya'da kendisi için 'Yeni Bastian Schweinsteiger' yakıştırmaları yapılıyor.17 yaşındaki Tarık Gözüşirin için 800 bin Euro bonservis bedeli belirleyen Hertha Berlin'in Beşiktaş ile dirsek teması halinde olduğu ortaya çıkarken Beşiktaş'ın Tarık haricinde diğer lejyoner oyuncuları da talibe aldığı öğrenildi.